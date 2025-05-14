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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Миролюбовка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 13 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Атинское, Рыжевка, Павловка и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Александрополь, Новоалександровка, Ульяновка, Новооленовка, Новая Полтавка, Петровское, Димитров, Красноармейск и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Воскресенка, Алексеевка, Богатырь, Комар и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Лукьяновское Запорожской области, Понятовка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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