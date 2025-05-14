Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 13 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Атинское, Рыжевка, Павловка и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 290 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Александрополь, Новоалександровка, Ульяновка, Новооленовка, Новая Полтавка, Петровское, Димитров, Красноармейск и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Воскресенка, Алексеевка, Богатырь, Комар и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степовое, Лукьяновское Запорожской области, Понятовка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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