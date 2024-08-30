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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Николаевка ДНР

Подразделениями «Южной» группировки войск России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 740 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 29 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пустогород Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 185 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак подразделений 1-й бригады нацгвардии, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов». Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», два 122 мм орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Также уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Красногоровка, Карповка, Ступочки и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 740 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Розовка, Гродовка, Карловка и Михайловка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, шесть автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике, 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований ВСУ. Противник потерял до 105 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, в районах населённых пунктов Павловка и Степовое Запорожской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: склад крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow» производства Великобритании, нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд «HIMARS» производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено три украинских безэкипажных катера».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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