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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Новая Ильинка ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, три бронетранспортёра М113 производства США, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 27 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 53-й, 60-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоосиново, Безмятежное Харьковской области, Кировск, Ивановка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 450 военнослужащих, три бронетранспортёра М113 производства США, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 28-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Краматорск, Андреевка и Славянск Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки подразделений 24-й механизированной и 76-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 132-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражено три контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, три автомобиля и 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новояковлевка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населённому пункту Энергодар. Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет. Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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