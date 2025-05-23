Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США, а также бронетранспортёр «Senator» канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 22 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Рыжевка, Владимировка, Павловка, Окоп, Мирополье, Яблоновка Сумской области и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов, Петропавловка, Грушевка, Подлиман, Купянск-Узловой, Соболевка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь и Карповка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дылеевка, Нелеповка, Бересток, Катериновка, Ступочки, Старая Николаевка, Серебрянка, Александро-Шультино, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Димитров и Николаевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США, а также бронетранспортёр «Senator» канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Зеленое Поле, Новополь, Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Павловка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху ремонта самолётов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 138 районах.

Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «JDAM» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 317 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего в ходе отражения массированного налёта беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая) вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе:

▪ над территорией Белгородской области – 26,

▪ над территорией Орловской области – 135,

▪ над территорией Брянской области – 59,

▪ над территорией Курской области – 121,

▪ над территорией Рязанской области – 15,

▪ над территорией Липецкой области – 4,

▪ над территорией Воронежской области – 7,

▪ над территорией Смоленской области – 3,

▪ над территорией Ростовской области – 2,

▪ над территорией Калужской области – 13,

▪ над территорией Тульской области – 20,

▪ над территорией Московской области – 63,

▪ над территорией Владимирской области – 6,

▪ над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря – 3,

▪ восемь – на маршрутах пролёта».

Фото и видео: https://vk.com/mil