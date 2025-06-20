Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 19 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Новая Сечь, Алексеевка, Писаревка, Андреевка, Рыжевка и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Уды и Резниково Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Колодезное, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Выемка, Миньковка, Федоровка, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 460 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 85 военнослужащих противника, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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