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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Новониколаевка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 19 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Новая Сечь, Алексеевка, Писаревка, Андреевка, Рыжевка и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Уды и Резниково Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Колодезное, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Выемка, Миньковка, Федоровка, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 460 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 85 военнослужащих противника, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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