Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 690 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», 105-мм орудие М109 производства США. За сутки уничтожены два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 4 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старица, Волчанск Харьковской области, Мирополье и Басовка Сумской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы TCI и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 107-й, 112-й, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка, Глушковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 54-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, в том числе два «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Буковель-AD». Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 54-й и 100-й механизированных, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Калиново, Красногоровка, Северск и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 5 штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 690 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», 105-мм орудие М109 производства США. За сутки уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Золотая Нива и Сторожевое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогорье Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, склад горючего, склад хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины, тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, реактивный снаряд «Vampire» и 162 беспилотных летательных аппарата, из которых 82 вне зоны проведения специальной военной операции».

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