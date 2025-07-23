Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 22 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Рыжевка, Юнаковка, Храповщина, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Гатище и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронемашину «MaxxPro» производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Клебан-Бык, Звановка, Константиновка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Приднепровское и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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