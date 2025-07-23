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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Новоторецкое ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 22 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Рыжевка, Юнаковка, Храповщина, Варачино, Садки и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Гатище и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронемашину «MaxxPro» производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Клебан-Бык, Звановка, Константиновка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Приднепровское и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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