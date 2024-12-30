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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Новотроицкое ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортёр, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 29 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-С» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кунье, Западное, Двуречная, Глушковка, Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки вооруженных формирований ВСУ. Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортёр, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дальнее, Миньковка, Островского, Янтарное, Разлив, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Равнополь и Зелёное Поле Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Садовое и Михайловка Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию разведки «Squire» голландского производства.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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