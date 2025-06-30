Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 29 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 29 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Яблоновка, Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Уды, Меловое, Окоп, Чугуновка, Артельное и Двуречанское Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, танковой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Глущенково, Петро-Ивановка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства и бронеавтомобиль BATT UMG производства США, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Октава-С» и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии «Азов» в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Бондарное, Щербиновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Туман», три склада боеприпасов и два склада материальных средств

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Шевченко, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плавни, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 102 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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