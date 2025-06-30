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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Новоукраинка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 29 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 29 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Яблоновка, Варачино, Юнаковка, Кондратовка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Уды, Меловое, Окоп, Чугуновка, Артельное и Двуречанское Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, танковой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Глущенково, Петро-Ивановка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства и бронеавтомобиль BATT UMG производства США, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Октава-С» и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии «Азов» в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Бондарное, Щербиновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Туман», три склада боеприпасов и два склада материальных средств

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Луначарское, Дачное, Новоторецкое, Муравка, Красноармейск, Петровского, Димитров и Разино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Шевченко, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плавни, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, безэкипажный катер, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, цехам производства, сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 102 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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