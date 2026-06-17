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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Новый Донбасс в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 15 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бачевск, Новая Сечь и Великий Прикол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Светличное, Варваровка, Избицкое, Казачья Лопань и Рясное Харьковской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоный Оскол, Подлиман Харьковской области, Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божией Матери. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре пикапа и три наземных роботизированных комплекса. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Стенки, Стародубовка и Малиновка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки в населенном пункте Константиновка уничтожены до 100 боевиков, пять боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль «Senator» канадского производства и бронемашина «MaxxPro» производства США, 19 пикапов, два орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Золотой Колодезь, Рубежное, Белицкое, Красноярское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Маломихайловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Чаплино, Покровское, Писанцы, Новоскелеватое Днепропетровской области, Никольское, Егоровка и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял более 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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