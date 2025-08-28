Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
Мурманская область. Арктика (16+)28.08.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Первое Мая ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 27 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, танковой бригад, штурмового полка ВСУ и полка нацгвардии в районах населённых пунктов Кондратовка, Старая Гута, Павловка, Андреевка, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, семь артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малиновка, Изюм, Купянск Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, из них три западного производства и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Александро-Шультино, Серебрянка И Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, танк и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населённый пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великомихайловка, Березовое, Гавриловка, Сосновка, Январское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области. Противник потерял до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новотроицкое Запорожской области и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационной станции ПВО ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
