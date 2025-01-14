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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Песчаное ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль «MaxxPro» американского производства. Уничтожено девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании и 155-мм гаубица М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 13 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 515 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Новомарково, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Песчаное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёры М113 производства США, VAB производства Франции и бронеавтомобиль «MaxxPro» американского производства. Уничтожено девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании и 155-мм гаубица М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолётного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населённом пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

В ходе отражения налёта подразделениями ПВО все БПЛА были сбиты. Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС «Русская».

Дежурными расчётами по аварийному реагированию ПАО «Газпром» последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено.

Компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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