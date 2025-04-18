Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 17 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Проходы, Рясное и Новодмитровка Сумской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполь Донецкой Народной Республики, Ольговка и Боровая Харьковской области. Противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус». Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Катериновка, Полтавка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ульяновка, Успеновка, Красноармейск, Новоэкономическое и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Карла Маркса, Зеленное Поле, Зеленый Кут и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Томарино и Никольское Херсонской области. Потери противника составили более 90 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, складу безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено пять управляемых авиационных бомб «JDAM» и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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