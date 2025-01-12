Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 11 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Николаевка, Серебрянка и Предтечино Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 535 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Блакитное, Приморское и Новояковлевка Запорожской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 181 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

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