Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Соленое ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 23 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Константиновка, Маяки, Червоное, Часов Яр и Подольское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Соленое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 29 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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