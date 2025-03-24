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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Срибное ДНР

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» России нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Министерство обороны Российской Федерации 23 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Марьино, Новодмитровка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Шийковка, Западное Харьковской области, Кировск, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М577 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады специального назначения и бригады терробороны в районах населённых пунктов Тарасовка, Марково, Новая Полтавка, Александрополь, Щербиновка, Дружба, Васюковка, Миньковка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и два склада боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Срибное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, четырёх штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций «Восток» и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям аэромобильной, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Комар, Отрадное, Разлив Новополь, Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия иностранного производства, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, центрам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, цехам их производства и местам хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбито 10 управляемых авиационных бомб «JDAM2 и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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