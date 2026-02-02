Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделеТагил рулит, или В Апатитах прошёл ежегодный шоу-конкурс «Бешеная пила»
Мурманская область. Арктика (16+)02.02.26 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Сухецкое в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 375 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 1 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Зелёное Харьковской области. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Сумы, Житейское, Ульяновка, Терны и Бурынь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Графское, Черкасские Тишки и Золочев Харьковской области. Противник потерял свыше 130 военнослужащих, девять автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Петровка, Шийковка, Кутьковка, Паламаревка, Глушковка, Новоплатоновка, Боровая Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и десять автомобилей. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Никифоровка, Степановка, Резниковка, Белокузьминовка, Краматорск, Кривая Лука и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 27 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Сухецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Сергеевка, Красноярское, Святогоровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Чугуево и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 375 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Воздвижевка, Новое Поле, Ульяновка, Комсомольское, Зарница Запорожской области, Маломихайловка и Коммунаровка Днепропетровской области. Противник потерял до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Орехов, Балабино и Магдалиновка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, 11 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 94 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

