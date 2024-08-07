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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Тимофеевка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Caesar» производства Франции, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и два 152-мм орудия Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 6 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 117-й, 129-й бригад теробороны и 1-й бригады специального назначения в районах населённых пунктов Стецковка, Мирополье Сумской области, Рясное, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й и 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 370 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 54-й, 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Иванополье, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Caesar» производства Франции, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и два 152-мм орудия Д-20.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Кроме того, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 53-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Макаровка Донецкой Народной Республики и Мирное Запорожской области. Отражено две контратаки подразделений 108-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 124-й бригады теробороны и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 51 беспилотный летательный аппарат».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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