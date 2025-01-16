Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 560 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 15 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

15 января утром Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Дергачи, Циркуны и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Подолы, Петропавловка, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 460 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, 13 пикапов, пять артиллерийских орудий, из них три производства стран НАТО. Уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Звановка, Славянск, Николаевка, Северск, Янтарное, Верхнекаменское, Переездное, Дачное, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов.

В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Украинка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и формированию «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 560 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь, Новый Комар, Новоселка, Разлив и Времевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербаки, Блакитное, Орехов, Новопокровка Запорожской области, Днепровское, Антоновка Никольское и Ивановка Хе6рсонской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 85 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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