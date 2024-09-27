Подразделения группировки войск «Южная» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 750 военнослужащих, десять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, две 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 105-мм орудие М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Нота». Уничтожены девять складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 26 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 235 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Петропавловка, Вишневое, Першотравневое, Ольговка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 435 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 750 военнослужащих, десять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, две 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 105-мм орудие М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Нота». Уничтожены девять складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Отражено десять контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й и 15-й бригад нацгвардии. Потери вооруженных формирований противника составили до 670 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушка «Гиацинт-Б».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 152-мм гаубица «Мста-Б». Уничтожены радиолокационная станция П-19 и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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