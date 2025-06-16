Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную установку «Krab» польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 15 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 15 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Цель удара достигнута, объект поражён.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырёх механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Храповщина, Андреевка, Писаревка, Кондратовка, Рыжевка, Варачино, Садки, Хотень и Яблоновка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Уды, Волчанск и Ивашки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Кутьковка, Колодезное, Новосергеевка, Купянск, Боровая, Глушковка Харьковской Области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, артиллерийской, егерской и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Серебрянка, Плещеевка, Дылеевка, Заря, Клебан-Бык, Васюковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровского, Димитров, Степановка, Гродовка, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную установку «Krab» польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новопавловка, Филия Днепропетровской области, Гуляйполе, Полтавка, Темировка Запорожской области и Запорожье Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Лежино, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Тягинка и Ольговка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, две станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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