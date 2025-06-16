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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Ульяновка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную установку «Krab» польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 15 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 15 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе. Цель удара достигнута, объект поражён.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырёх  механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Храповщина, Андреевка, Писаревка, Кондратовка, Рыжевка, Варачино, Садки, Хотень и Яблоновка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Уды, Волчанск и Ивашки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад материально-технических средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Кутьковка, Колодезное, Новосергеевка, Купянск, Боровая, Глушковка Харьковской Области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, артиллерийской, егерской и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Серебрянка, Плещеевка, Дылеевка, Заря, Клебан-Бык, Васюковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровского, Димитров, Степановка, Гродовка, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную установку «Krab» польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новопавловка, Филия Днепропетровской области, Гуляйполе, Полтавка, Темировка Запорожской области и Запорожье Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Лежино, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Тягинка и Ольговка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, две станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 128 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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