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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населенный пункт Водяное Второе ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и четыре пикапа. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000».

Министерство обороны Российской Федерации 13 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортёр, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кутьковка, Кондрашовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской Области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Никифоровка, Звановка, Переездное, Райгородок, Васюковка, Приволье, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Ленина, Барановка, Зверево, Удачное, Котлино, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 510 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и четыре пикапа. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое, Комар, Скудное и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоберислав, Казацкое, Токаревка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «JDAM» и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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