Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 640 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 10 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населённых пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии и «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Купянск, Загрызово, Богуславка, Глушковка, Подолы, Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 640 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Волченка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак формирований 151-й механизированной, 68-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Раздольное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады, 169-го учебного центра сухопутных войск ВСУ и 113-й бригады теробороны. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина «Козак», пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм гаубица М777 и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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