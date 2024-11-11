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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населенный пункт Волченка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 640 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 10 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 22-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников в районах населённых пунктов Бочково, Малые Проходы, Борщевая и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии и «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Купянск, Загрызово, Богуславка, Глушковка, Подолы, Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Николаевка, Константиновка, Зализнянское, Новомарково, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 640 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Волченка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак формирований 151-й механизированной, 68-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Раздольное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 23-й механизированной бригады, 169-го учебного центра сухопутных войск ВСУ и 113-й бригады теробороны. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина «Козак», пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм гаубица М777 и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, снаряд реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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