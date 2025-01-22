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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Волково в ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожено 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства и два полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 21 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай и Лозовая Харьковской области. Потери противника составили свыше 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожено 17 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Дружковка, Ижевка, Предтечино, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Волково Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Отрадное, Новополь, Зеленый Кут, Великая Новоселка, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и три артиллерийских орудия, в том числе гаубица FH-70 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Дарьевка, Мыловое, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 156 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 55 вне зоны проведения специальной военной операции».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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