Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США и «Pasi» финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 19 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наёмников в районах населённых пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Боровская Андреевка, Западное, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Новоегоровка, Колодези и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, два бронетранспортёра М113 американского производства, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и склад артиллерийских боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Марково, Веролюбовка, Червоное, Часов Яр, Подольское и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США и три пикапа. Уничтожены пункт управления мотопехотной бригады, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США и «Pasi» финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Днепроэнергия, Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад береговой обороны, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Станислав, Змеевка, Янтарное, Токаревка, Антоновка, Казацкое Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял более 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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