Министерство обороны Российской Федерации 9 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Чугуновка и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Новосергеевка Харьковской области, Торское, Новоселовка, Шандриголово и Масляковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также 15 автомобилей. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, радиолокационная станция RADA производства Израиля, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Катериновка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Красный Лиман, Новоэкономическое, Удачное и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Вороное, Сосновка, Тихое, Великомихайловка Днепропетровской области, Новодаровка, Левадное, Новоивановка Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Николаевка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 457 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 20 гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что личный состав дивизии, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.

«Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине», – подчеркнул Министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность присяге и успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства».

