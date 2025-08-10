Люди могут многое: создают пластик, который растворяется в морской воде, и искусственную кожу, которая ощущает прикосновение, тепло и холодВ канун профессионального праздника в Мурманской области наградили лучших представителей строительной отрасли
Мурманская область. Арктика (16+)10.08.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Яблоновка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 9 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Чугуновка и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Новосергеевка Харьковской области, Торское, Новоселовка, Шандриголово и Масляковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также 15 автомобилей. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, радиолокационная станция RADA производства Израиля, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Катериновка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Красный Лиман, Новоэкономическое, Удачное и Родинское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Вороное, Сосновка, Тихое, Великомихайловка Днепропетровской области, Новодаровка, Левадное, Новоивановка Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Николаевка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 457 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 20 гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что личный состав дивизии, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.

«Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине», – подчеркнул Министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность присяге и успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства».

 

 

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Наш регион-51

