Подразделения Южной группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 745 военнослужащих, три пикапа, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 5 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Глушковка, Кругляковка Харьковской области, Новоегоровка, Макеевка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отразили две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М101 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 46-й аэромобильной, 10-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Переездное, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 745 военнослужащих, три пикапа, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Заветное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортёр, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 61-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Доброволье, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 110 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Днепровское Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, четыре автомобиля и 152-мм орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, пять управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд «Ольха» и 27 беспилотных летательных аппаратов.

Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ».

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