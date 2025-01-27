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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Зелёное ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 650 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 26 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Песчаное, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково, Куриловка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Зелёное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 650 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое, Разлив и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три автомобиля. Уничтожено четыре орудия полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих и семь автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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