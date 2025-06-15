Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 14 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Вакаловщина, Иволжанское, Рыжевка, Хотень, Храповщина и Юнаковка Сумской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Долгенькое, Московка, Купянск, Кисловка, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Никифоровка, Пазено, Резниковка, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населенный пункт Зелёный Кут Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Запорожье, Шевченко Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Новоивановка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, вооруженных формирований националистов и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США, 110 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 63 вне зоны проведения специальной военной операции».

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