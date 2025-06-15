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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Зелёный Кут ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 14 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Вакаловщина, Иволжанское, Рыжевка, Хотень, Храповщина и Юнаковка Сумской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Долгенькое, Московка, Купянск, Кисловка, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Никифоровка, Пазено, Резниковка, Часов Яр, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населенный пункт Зелёный Кут Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Запорожье, Шевченко Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Новоивановка, Каменское Запорожской области, Понятовка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, вооруженных формирований националистов и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США, 110 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 63 вне зоны проведения специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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