Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 10 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Редкодуб, Купянск Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили 14 контратак штурмовых подразделений ВСУ. Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, две 155 мм гаубицы, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Желтое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Петровка и Пушкино Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 575 военнослужащих, боевую машину пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина «HMMWV» и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, три автомобиля, две 152 мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122 мм гаубица Д-30, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Днепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, два автомобиля и 152 мм орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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