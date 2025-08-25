Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
Подразделения группировки войск «Центр» России освободили н.п. Филия Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Юнаковка, Алексеевка, Корчаковка, Садки, Бунякино и Новая Гута Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Охримовка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станция контрбатарейной борьбы и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Северск, Степановка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населённый пункт Филия Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Камышеваха и Новохатское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Приморское и Малокатериновка Запорожской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

