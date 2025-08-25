Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Юнаковка, Алексеевка, Корчаковка, Садки, Бунякино и Новая Гута Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Охримовка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станция контрбатарейной борьбы и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Северск, Степановка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населённый пункт Филия Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Камышеваха и Новохатское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Приморское и Малокатериновка Запорожской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение по месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», цеху производства и складу беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil