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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили н.п. Ленинское ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два 155-мм орудия М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия М119 производства США. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 30 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 3-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Старица, Липцы, Волчанск и Тихое Харьковской области. За сутки было отражено семь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, боевая бронированная машина «HMMWV» производства США, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Терны Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм орудие М198 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США. Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО «RАК SА-12» хорватского производства, станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав», два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два 155-мм орудия М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия М119 производства США. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Сторожевое, Макаровка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли более 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция воздушной разведки «Марс-Л», а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов «HIMARS» производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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