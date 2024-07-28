Подразделения группировки войск «Центр» России освободили н.п. Лозоватское ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области. За сутки отражено две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов», 110-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражена атака штурмовой группы 241-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 425 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, в том числе БТР М113 производства США, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 123-й, 128-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Времевка и Великая Новоселка Донецкая Народная Республика. Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Нестерянка, Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито десять реактивных снарядов «HIMARS» производства США, 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации».

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