Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Министерство обороны Российской Федерации 29 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Тополи, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 320 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортёра М113 производства США, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 520 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 165 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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