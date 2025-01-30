Совет Федерации продлил действие ставки 9,5% при расчёте пени за неоплату ЖКУ50 лет назад: областной краеведческий музей приглашает жителей Первомайского округа на встречу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.01.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили н.п. Новоелизаветовка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Министерство обороны Российской Федерации 29 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Тополи, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 320 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортёра М113 производства США, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 520 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 165 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области стартовал новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Региональных операторов планируют обязать заниматься закупкой, обустройством и уборкой контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика