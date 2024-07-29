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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили н.п. Прогресс и Евгеновка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». За сутки уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 28 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 115-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Тихое и Великие Проходы Харьковской области. За сутки отражены две контратаки в районах населённых пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. Потери противника составили до 205 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной бригады ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Табаевка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 540 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker» производства США и шестнадцать автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены восемь складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населённых пунктов Курахово, Катериновка, Константиновка, Серебрянка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». За сутки уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й механизированных бригад и 142-й пехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены две 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 104-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Противник потерял до 140 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20. За сутки уничтожено три склада боеприпасов ВСУ.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 34 беспилотных летательных аппарата, в том числе 12 вне зоны спецоперации».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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