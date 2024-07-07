Подразделения группировки войск «Центр» России освободили н.п. Сокол Д НР и улучшили тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубицы М777, М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 6 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. За сутки отражено пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций «Восток». Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Caesar» французского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубицы М777, М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 31-й, 41-й, 47-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, два пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Макаровка, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады противника. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Пятихатки Запорожской области, Никольское и Разлив Херсонской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА «Bayraktar» на двух военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, противорадиолокационная ракета «HARM» производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 55 беспилотных летательных аппаратов».

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