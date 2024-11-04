Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 520 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортёр М113 и два 105 мм орудия М119 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 3 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины и иностранных наёмников в районах населённых пунктов Малиновка, Макариха, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 30 военнослужащих, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Голубовка, Першотравневое, Купянск Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 54-й, 67-й, 72-й механизированных, 3-й танковой, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Константиновка, Дальнее, Часов Яр, Ильинка, Берестки, Курахово, Северск и Дроновка Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 520 военнослужащих, 12 автомобилей, бронетранспортёр М113 и два 105 мм орудия М119 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Вишневое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 32-й и 93-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак формирований 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, танк, бронетранспортёр «Spartan» производства Великобритании, боевую бронированную машину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортёр М113, боевую бронированную машину «MaxxPro» и 105 мм орудие М119.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 152-й егерской бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Успеновка, Великая Новоселка, Раздольное, Макаровка и Островского Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмового батальона 23-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 105 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Никополь Днепропетровской области, Понятовка, Токаревка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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