Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Отразили две контратаки подразделений. Потери противника за сутки составили до 570 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 29 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Константиновка Сумской области, Старица, Охримовка, Волчанск и Тихое Харьковской области. За сутки отражено пять контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской Народной Республики, Терны, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили три контратаки штурмовых групп 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, бронетранспортёр М113 производства США, 14 автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Бондарное, Часов Яр, Катериновка, Красногоровка и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 570 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. За сутки отражено восемь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции. Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Пречистовка, Макаровка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации на аэродроме уничтожены: штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов».

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