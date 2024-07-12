Подразделения группировки войск «Центр» России освободили н.п. Восход ДНР и улучшили тактическое положение

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две гаубицы L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены: боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 11 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушка МТ-12 «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три бронетранспортёра, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Курахово, Ильинка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две гаубицы L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены: боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населённый пункт Восход Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, четыре 100-мм пушки МТ-12 «Рапира», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пречистовка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм гаубица М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиоэлектронной разведки «Пластун».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США».

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