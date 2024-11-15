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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили н.п. Вознесенка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 655 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, 13 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 14 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й егерской бригады ВСУ, 113-й и 120-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 119-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Загрызово, Лозовая, Богуславка, Ковшаровка и Петропавловка Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Отражено две контратаки формирований 14-й и 28-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 56-й, 81-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Зализнянское, Дружковка, Дылеевка, Орехово-Василевка, Резниковка, Курахово, Анновка и Северск Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 655 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, 13 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 53-й, 100-й и 109-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 5-й горно-штурмовой, 142-й пехотной бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак формирований 53-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49 и 425 штурмовых батальонов ВСУ, 35-й и 38-й бригад морской пехоты. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин «Казак», боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Октябрь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Отражено две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 107-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Щербаки Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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