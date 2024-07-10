Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. противник потерял за сутки до 770 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, боевую бронированную машину «Humvee» производства США и 14 автомобилей. Также за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 9 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В течение суток Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня «HIMARS», подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ. Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО «HIMARS» производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Циркуны и Липцы Харьковской области. За сутки отражено девять контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 17-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины. Потери противника составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две 155 гаубицы М777 производства США и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й, 63-й, 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 110-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили атаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установку «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Григоровка, Курдюмовка, Максимильяновка, Катериновка и Островское Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 214-го отдельного батальона «Опфор». ВСУ потеряли за сутки до 770 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, боевую бронированную машину «Humvee» производства США и 14 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30, 120 мм самоходная артиллерийская установка «Нона», 105 мм гаубицы М119 производства США и L119 производства Великобритании. Также за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах населённых пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 48-й штурмовой бригады ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Макаровка, Пречистовка, Сторожевое, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области. Отразили три атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны. Противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США и три полевых склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 125-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б». Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы: «Полонез» и «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации выявлены и уничтожены: низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Также поражены: цех производства и склад ударных БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 97 беспилотных летательных аппаратов и восемь реактивных снарядов «HIMARS» производства США».

Фото и видео: https://vk.com/mil