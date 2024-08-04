Подразделения группировки войск «Центр» России продолжают продвижение в глубину обороны противника

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. противник потерял до 710 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 2 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены три контратаки подразделений 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты «Bradley» производства США, боевую бронированную машину «Козак» и 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и 100-мм противотанковая пушка «Рапира». Также уничтожены два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 109-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 151-й механизированных, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка, Сергеевка, Николаевка, Гродовка, Воздвиженка и Калиново Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 400 военнослужащих, три боевые машины пехоты, из них две «Bradley» производства США и «Marder» производства ФРГ, два бронетранспортёра М113 производства США, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка «Рапира» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 144-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны и 37-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Щербаки, Каменское Запорожской области, Бургунка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм гаубица М777 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США, девять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов, из них 80 вне зоны проведения специальной военной операции».

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