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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России продолжают продвижение в глубину обороны противника

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили четыре контратаки штурмовых групп бригад теробороны. Противник потерял до 765 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 10 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Щурово, Торское Донецкой Народной Республики, Изюмское и Купянск Харьковской области. Отразили три контратаки штурмовых групп 14-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 430 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны. Противник потерял до 765 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Александро-Калиново, Валентиновка, Сухая Балка, Калиново и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 490 военнослужащих, бронетранспортёр М-113 производства США, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушка «Гиацинт» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малиновка, Копани Запорожской области и Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп подразделений ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Садовое и Токаревка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М-777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК «Patriot» производства США, а также скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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