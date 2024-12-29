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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, включая «Leopard» производства ФРГ, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, четыре бронетранспортёра, из них два М113 американского производства и «Spartan» производства Великобритании, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубицу М101 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 29 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и формированиям иностранных наёмников в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы, Слатино и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, автомобиль, две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Западное, Двуречная, Ивановка Харьковской области, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики. Отражено две контратаки вооруженных формирований ВСУ. Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, два бронетранспортёра «Буцефал» и М113 производства США, боевая бронированная машина «Iveco» и 105-мм гаубица «Melara» итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Анклав», два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогоровка, Успеновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Красноармейск, Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Шевченко, Новооленовка и Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, включая «Leopard» производства ФРГ, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, четыре бронетранспортёра, из них два М113 американского производства и «Spartan» производства Великобритании, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубицу М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Перебудова и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Приднепровское, Никольское и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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