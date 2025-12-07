Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.12.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной в н.п. Димитров в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» и бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 6 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 6 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Рыжевка, Стариково и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Байрак, Пролетарское, Вильча, Лиман и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Шийковка, Новоосиново, Благодатовка, Куриловка, Новоплатоновка Харьковской области и Диброва Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 18 пикапов, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степановка, Северск, Червоное, Славянск, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Торецкое, Гришино, Артемовка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» и бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Косовцево, Белогорье, Гуляйполе и Прилуки Запорожской области. Противник потерял до 235 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка Запорожской области, Львово, Никольское, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:00«Итоги». Информационная программа (12+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Я помню». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидерах по росту цен репчатый лук, картофель, говядина и свинина-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,2 рубля, доллар теряет почти 88 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области в течение двух месяцев можно погасить долги по взносам на капитальный ремонт без пени-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»