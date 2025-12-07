Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» и бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 6 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 6 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям пехотной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Рыжевка, Стариково и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Байрак, Пролетарское, Вильча, Лиман и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Шийковка, Новоосиново, Благодатовка, Куриловка, Новоплатоновка Харьковской области и Диброва Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 18 пикапов, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степановка, Северск, Червоное, Славянск, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной в населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Торецкое, Гришино, Артемовка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» и бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Косовцево, Белогорье, Гуляйполе и Прилуки Запорожской области. Противник потерял до 235 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка Запорожской области, Львово, Никольское, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil