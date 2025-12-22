С любовью к природе: в Замбии развивают экологичное пчеловодство, а в Италии робот ухаживает за виноградникамиВ 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК
Подразделения группировки войск «Центр» России продолжают уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку от разрозненных формирований ВСУ н.п. Родинское в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили более 455 военнослужащих, танки «Abrams» производства США и «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

Министерство обороны Российской Федерации 21 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и треё механизированных бригад в районах населённых пунктов Красноярское, Терновое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, двух штурмовых, четырёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Лесная Стенка, Ковшаровка, Болдыревка, Моначиновка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 210 военнослужащих, танк Т-72, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронетранспортёр «Senator» канадского производства, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям инженерной, горно-штурмовой и трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Дружковка, Закотное, Константиновка, Николаевка и Миньковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «Stryker» производства США, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населённого пункта Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Веровка, Анновка, Сергеевка, Артемовка, Торецкое, Белицкое, Родинское, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 455 военнослужащих, танки «Abrams» производства США и «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой бригады, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гай, Андреевка Днепропетровской области, Терноватое, Дорожнянка и Гуляй-поле Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA израильского производства.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 29 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

