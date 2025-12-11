Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Мурманская область. Арктика (16+)11.12.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный н.п. Димитров, а также зачистку н.п. Светлое и Гришино в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 10 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трёх бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Рыжевка, Алексеевка, Андреевка, Бунякино, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжёлых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Избицкое, Старица, Полковая Никитовка, Вильча и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две радиолокационные станции RADA производства Израиля, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Ковшаровка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль BATT UМG производства США, 12 пикапов и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Миньковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, 20 автомобилей, пять складов материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населённого пункта Димитров, а также зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Вольное, Шевченко, Доброполье, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трёх штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Горькое, Терноватое, Косовцево, Варваровка, Доброполье, Новониколаевка и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Преображенка, Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 102 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

