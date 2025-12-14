Подразделения группировки войск «Центр» России продолжают уничтожение формирований ВСУ. За прошедшие сутки на данном направлении противник потерял свыше 480 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 13 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 13 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике егерской бригады и штурмового полка ВСУ в районе населённого пункта Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Верхний Салтов, Терновая и Избицкое Харьковской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, два орудия полевой артиллерии, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и семь складов боеприпасов.

Подразделениями «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Святогорск, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населённого пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов.

В районе населённого пункта Светлое Донецкой Народной Республики предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожены 11 боевиков, один взят в плен. Всего на данном направлении противник потерял свыше 480 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Братское, Андреевка, Коломийцы Днепропетровской области, Гуляй-Поле и Терноватое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 35 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil