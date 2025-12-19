В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.12.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России продолжают зачистку от разрозненных групп ВСУ н.п. Родинское и Светлое в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 18 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии в районах населённых пунктов Алексеевка, Рыжевка, Варачино и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Прилипка, Вильча, Старый Салтов, Великий Бурлук и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Богуславка, Купянск-Узловой, Нечволодовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 200 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины «Cobra» турецкого производства, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Резниковка, Закотное, Кирово, Миньковка, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали уничтожение окружённого противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный» города Димитров Донецкой Народной Республики. Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ населённых пунктов Родинское и Светлое Донецкой Народной Республики. Пресечены попытки прорыва штурмовых групп ВСУ по лесополосам со стороны населённого пункта Шевченко на северные окраины промзоны города Красноармейска Донецкой Народной Республики. Уничтожено 42 боевика и 14 единиц военной техники. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Кутузовка, Сергеевка, Гришино, Вольное, Торецкое, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Открытая студия + Политика». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»