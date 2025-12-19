Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 18 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии в районах населённых пунктов Алексеевка, Рыжевка, Варачино и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Прилипка, Вильча, Старый Салтов, Великий Бурлук и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Подолы, Ковшаровка, Богуславка, Купянск-Узловой, Нечволодовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 200 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины «Cobra» турецкого производства, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Резниковка, Закотное, Кирово, Миньковка, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали уничтожение окружённого противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный» города Димитров Донецкой Народной Республики. Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ населённых пунктов Родинское и Светлое Донецкой Народной Республики. Пресечены попытки прорыва штурмовых групп ВСУ по лесополосам со стороны населённого пункта Шевченко на северные окраины промзоны города Красноармейска Донецкой Народной Республики. Уничтожено 42 боевика и 14 единиц военной техники. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Кутузовка, Сергеевка, Гришино, Вольное, Торецкое, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Гуляй-поле и Косовцево Запорожской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

