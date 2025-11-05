Подразделения группировки войск «Центр» России продолжают зачистку от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог в ДНР, освобождено 24 здания

в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника за сутки составили до 430 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 4 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Пролетарское, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка, Боровская Андреевка Харьковской области, Новоселовка, Ставки и Яровая Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника. Сорвана очередная попытка контратаки подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населённого пункта Петровка Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений. Уничтожены до 10 боевиков и бронеавтомобиль.

Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области. За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортёр, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», две боевые бронированные машины «Казак», а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномёта, грузовой автомобиль и три пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери украинских вооружённых формирований составили свыше 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружковка, Константиновка, Северск, Звановка, Иванополье, Дроновка, Федоровка, Веролюбовка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 105 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Приют, Белицкое, Сухецкое, Родинское, Новопавловка, Котлино, Удачное, Ленино Донецкой Народной Республики и Демурино Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ. В жилой застройке микрорайона Пригородный освобождено четыре здания, в восточной части Центрального района освобождено 31 здание в частном секторе. Также продолжается зачистка от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождено 24 здания.

Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики с целью выхода из окружения. Пресечены три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наёмников из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 30 боевиков.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока. За сутки в данном районе уничтожены до 205 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 430 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Егоровка, Вишневое, Радостное Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Понятовка, Садовое, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

